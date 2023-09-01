Répertoire d'entreprises
Mondu
Mondu Salaires

Le salaire de Mondu va de $61,863 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $107,816 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Mondu. Dernière mise à jour : 9/16/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $91.1K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
$61.9K
Manager Ingénierie Logiciel
$108K

The highest paying role reported at Mondu is Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $107,816. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mondu is $91,119.

