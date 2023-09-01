Mondu Salaires

Le salaire de Mondu va de $61,863 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $107,816 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Mondu . Dernière mise à jour : 9/16/2025