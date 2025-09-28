Répertoire d'entreprises
Mondia
Mondia Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in United Arab Emirates chez Mondia va de AED 257K à AED 352K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mondia. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Rémunération totale moyenne

AED 278K - AED 331K
United Arab Emirates
Fourchette courante
Fourchette possible
AED 257KAED 278KAED 331KAED 352K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Mondia?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Mondia in United Arab Emirates s'élève à une rémunération totale annuelle de AED 351,948. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Mondia pour le poste Ingénieur Logiciel in United Arab Emirates est de AED 257,075.

