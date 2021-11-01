monday.com Salaires

Le salaire de monday.com va de $64,675 en rémunération totale par an pour un Opérations Service Client dans le bas de la fourchette à $211,393 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de monday.com . Dernière mise à jour : 9/16/2025