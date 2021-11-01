Répertoire d'entreprises
monday.com
monday.com Salaires

Le salaire de monday.com va de $64,675 en rémunération totale par an pour un Opérations Service Client dans le bas de la fourchette à $211,393 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de monday.com. Dernière mise à jour : 9/16/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $145K
Service Client
$86.6K

Opérations Service Client
$64.7K
Succès Client
$85.6K
Analyste de Données
$83.7K
Ressources Humaines
$106K
Designer Produit
$90.2K
Chef de Projet
$136K
Ingénieur Commercial
$127K
Manager Ingénierie Logiciel
$211K
Architecte Solutions
$118K
Rémunération Globale
$79.1K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez monday.com, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

The highest paying role reported at monday.com is Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,393. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at monday.com is $111,996.

