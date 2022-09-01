momox Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de momox va de $12,980 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $96,906 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de momox. Dernière mise à jour : 9/16/2025

Ingénieur Logiciel
Median $74.9K

Ingénieur Logiciel Backend

Designer Produit
$13K
Manager Ingénierie Logiciel
$96.9K

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez momox est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $96,906. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez momox est de $74,918.

