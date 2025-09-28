Répertoire d'entreprises
Momentive.ai
Dernière mise à jour : 9/28/2025

Rémunération totale moyenne

CA$207K - CA$242K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$180KCA$207KCA$242KCA$257K
Fourchette courante
Fourchette possible

CA$160K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Momentive.ai, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Manager Ingénierie Logiciel at Momentive.ai in Canada sits at a yearly total compensation of CA$257,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the Manager Ingénierie Logiciel role in Canada is CA$180,400.

