La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Momentive.ai va de €101K par year pour P1 à €266K par year pour P6. Le package de rémunération médian in United States year totalise €207K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Momentive.ai. Dernière mise à jour : 9/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
€101K
€86.1K
€10.1K
€4.3K
P2
€163K
€138K
€14.8K
€10.1K
P3
€188K
€136K
€36.8K
€15.5K
P4
€206K
€164K
€23.5K
€19.2K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Momentive.ai, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)