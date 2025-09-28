Répertoire d'entreprises
Momentive.ai
La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Momentive.ai va de €101K par year pour P1 à €266K par year pour P6. Le package de rémunération médian in United States year totalise €207K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Momentive.ai. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Comparer les niveaux
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
Software Engineer I(Niveau débutant)
€101K
€86.1K
€10.1K
€4.3K
P2
Software Engineer II
€163K
€138K
€14.8K
€10.1K
P3
Senior Software Engineer I
€188K
€136K
€36.8K
€15.5K
P4
Senior Software Engineer II
€206K
€164K
€23.5K
€19.2K
Voir 3 Plus de niveaux
Comparer les niveaux

Dernières soumissions de salaires
Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Exporter les Données
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Momentive.ai, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Ingénieur Logiciel bei Momentive.ai in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €309,247. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Momentive.ai für die Position Ingénieur Logiciel in United States beträgt €213,767.

