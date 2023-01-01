Répertoire d'entreprises
Momenta
    • À propos

    Momenta is building the “brain” for autonomous vehicles. Our deep learning-based software in perception, HD Map, and data-driven path planning enables the realization of full autonomy.

    https://momenta.ai
    Site web
    2016
    Année de création
    690
    Nombre d'employés
    $100M-$250M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

