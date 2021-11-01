Répertoire d'entreprises
Mollie
Mollie Salaires

Le salaire de Mollie va de $57,450 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $149,235 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Mollie. Dernière mise à jour : 9/15/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Manager Ingénierie Logiciel
Median $149K
Analyste de Données
$57.4K

Scientifique des Données
$92.7K
Marketing
$81K
Chef de Projet
$101K
Analyste Cybersécurité
$110K
Chef de Programme Technique
$114K
FAQ

The highest paying role reported at Mollie is Manager Ingénierie Logiciel with a yearly total compensation of $149,235. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mollie is $101,241.

