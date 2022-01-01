Répertoire d'entreprises
Molex
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Molex Salaires

Le salaire de Molex va de $28,290 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $179,100 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Molex. Dernière mise à jour : 9/15/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Mécanique
Median $120K
Ingénieur Logiciel
Median $74.4K
Ingénieur Biomédical
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analyste Business
$96.9K
Ingénieur Matériel
$63.5K
Technologue de l'Information (TI)
$176K
Designer Produit
$28.3K
Chef de Produit
$72.1K
Chef de Projet
$96.9K
Ventes
$51.3K
Analyste Cybersécurité
$89.4K
Architecte Solutions
$179K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Molex is Architecte Solutions at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Molex is $93,138.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Molex

Entreprises similaires

  • Crestron
  • Mouser Electronics
  • Schweitzer Engineering Laboratories
  • Shure
  • Lutron Electronics
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources