Moderna Salaires

Le salaire de Moderna va de $40,899 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $351,832 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Moderna . Dernière mise à jour : 10/19/2025