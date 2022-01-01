Répertoire d'entreprises
Moderna
Moderna Salaires

Le salaire de Moderna va de $40,899 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $351,832 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Moderna. Dernière mise à jour : 10/19/2025

Ingénieur Logiciel
Median $180K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $260K
Scientifique des Données
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ingénieur Biomédical
Median $98K
Comptable
$40.9K
Ingénieur Chimique
$140K
Analyste de Données
$72.6K
Manager Science des Données
$256K
Ressources Humaines
$241K
Consultant en Management
$279K
Ingénieur Mécanique
$166K
Designer Produit
$336K
Chef de Programme
$332K
Chef de Projet
$245K
Affaires Réglementaires
$312K
Manager Ingénierie Logiciel
$352K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Moderna, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Moderna est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $351,832. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Moderna est de $243,210.

Autres ressources