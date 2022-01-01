Répertoire d'entreprises
Moderna
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
Principaux Conseils
  • Partagez quelque chose d'unique sur Moderna qui pourrait être utile aux autres (ex. conseils d'entretien, choix d'équipes, culture unique, etc).
    • À propos

    Moderna Therapeutics is pioneering a new class of drugs, messenger RNA Therapeutics, with the vast potential to treat many diseases across a range of drug modalities and therapeutic areas.

    modernatx.com
    Site web
    2010
    Année de création
    1,750
    Nombre d'employés
    $500M-$1B
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

    Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

    S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

    Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

    Emplois à la une

      Aucun emploi à la une trouvé pour Moderna

    Entreprises similaires

    • NetApp
    • Lam Research
    • Illumina
    • Twist Bioscience
    • Schrödinger
    • Voir toutes les entreprises ➜

    Autres ressources