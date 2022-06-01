MOD Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de MOD va de $32,017 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $149,250 pour un Ingénieur Biomédical dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de MOD. Dernière mise à jour : 10/18/2025

Ingénieur Biomédical
$149K
Ingénieur Matériel
$36.5K
Chef de Projet
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Ingénieur Logiciel
$32K
Manager Ingénierie Logiciel
$96K
Architecte Solutions
$85.2K
Chef de Programme Technique
$87.3K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez MOD est Ingénieur Biomédical at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $149,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez MOD est de $87,262.

