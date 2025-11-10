Répertoire d'entreprises
Mixpanel
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Ingénieur Logiciel Niveau

L4

Niveaux chez Mixpanel

Comparer les niveaux
  1. L2Software Engineer
  2. L3
  3. L4Senior Software Engineer
    4. Afficher 2 Plus de niveaux
Moyenne Annuel Rémunération totale
$245,667
Salaire de base
$196,667
Attribution d'actions ()
$38,000
Prime
$11,000
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Mixpanel

Entreprises similaires

  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • People.ai
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources