Répertoire d'entreprises
Mixpanel
Mixpanel Salaires

Le salaire de Mixpanel va de $41,790 en rémunération totale par an pour un Consultant en Management dans le bas de la fourchette à $353,723 pour un Designer Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Mixpanel. Dernière mise à jour : 10/20/2025

Ingénieur Logiciel
L3 $237K
L4 $276K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $242K
Opérations Business
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Développement Commercial
$269K
Service Client
$101K
Scientifique des Données
$221K
Ressources Humaines
$340K
Consultant en Management
$41.8K
Opérations Marketing
$208K
Designer Produit
$354K
Recruteur
$180K
Ventes
$179K
Manager Ingénierie Logiciel
$254K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Mixpanel, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Mixpanel est Designer Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $353,723. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Mixpanel est de $229,193.

