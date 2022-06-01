Répertoire d'entreprises
Mitsubishi Logisnext Americas
Mitsubishi Logisnext Americas Salaires

Le salaire de Mitsubishi Logisnext Americas va de $90,450 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $175,875 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Mitsubishi Logisnext Americas. Dernière mise à jour : 10/20/2025

Ingénieur Mécanique
Median $93K
Designer Produit
$90.5K
Chef de Produit
$176K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Chef de Programme
$123K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Mitsubishi Logisnext Americas est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $175,875. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Mitsubishi Logisnext Americas est de $107,805.

Autres ressources