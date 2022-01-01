Mirantis Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Mirantis va de $72,360 en rémunération totale par an pour un Chef de Programme Technique dans le bas de la fourchette à $213,180 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Mirantis. Dernière mise à jour : 9/16/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $82.3K

Ingénieur Réseau

Ressources Humaines
$149K
Technologue de l'Information (TI)
$81.5K

Chef de Produit
$128K
Chef de Programme
$129K
Ventes
$174K
Manager Ingénierie Logiciel
$129K
Architecte Solutions
$213K
Chef de Programme Technique
$72.4K
Rédacteur Technique
$98.5K
FAQ

The highest paying role reported at Mirantis is Architecte Solutions at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $213,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mirantis is $128,186.

Autres ressources