Voir les données individuelles
Minu is a Mexican startup that offers a digital platform for compensation and benefits. They aim to improve the financial, physical, and mental well-being of workers in Mexico.
S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus →
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.
Emplois à la une
Entreprises similaires
Autres ressources