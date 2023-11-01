Minor International Salaires

Répertoire d'entreprises
Minor International
Le salaire de Minor International va de $10,256 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $37,978 pour un Analyste de Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Minor International. Dernière mise à jour : 9/16/2025

$160K

Comptable
$10.3K
Assistant Administratif
$10.6K
Analyste de Données
$38K

FAQ

Minor International薪资最高的职位是Analyste de Données at the Common Range Average level，年度总薪酬为$37,978。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Minor International的年度总薪酬中位数为$10,570。

