Voir les données individuelles
Minor International is a hospitality and leisure company with a portfolio of hotels, resorts, restaurants, and retail outlets in 62 markets from Africa to Australia including South America and Europe.
S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus →
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.
Emplois à la une
Entreprises similaires
Autres ressources