Minor International
    • À propos

    Minor International is a hospitality and leisure company with a portfolio of hotels, resorts, restaurants, and retail outlets in 62 markets from Africa to Australia including South America and Europe.

    http://minor.com
    Site web
    1978
    Année de création
    66,000
    Nombre d'employés
    Siège social

    Emplois à la une

      Aucun emploi à la une trouvé pour Minor International

