Miniso Salaires

Le salaire de Miniso va de $6,733 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $167,969 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Miniso . Dernière mise à jour : 11/27/2025