Répertoire d'entreprises
Miniso
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Miniso Salaires

Le salaire de Miniso va de $6,733 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $167,969 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Miniso. Dernière mise à jour : 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Scientifique des Données
$168K
Ventes
$6.7K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Miniso est Scientifique des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $167,969. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Miniso est de $87,351.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Miniso

Entreprises similaires

  • Uber
  • SoFi
  • PayPal
  • Airbnb
  • Google
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/miniso/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.