MindTickle
MindTickle Salaires

Le salaire de MindTickle va de $14,439 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $153,628 pour un Rédacteur Publicitaire dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de MindTickle. Dernière mise à jour : 11/27/2025

Ingénieur Logiciel
Median $46.9K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $79.1K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Rédacteur Publicitaire
$154K
Succès Client
$86.6K
Analyste de Données
$29.8K
Ressources Humaines
$31.6K
Technologue de l'Information (TI)
$14.4K
Designer Produit
$25.1K
Chef de Programme
$65.7K
Chef de Projet
$89.4K
Opérations Revenus
$16.3K
Ventes
$105K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez MindTickle, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez MindTickle est Rédacteur Publicitaire at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $153,628. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez MindTickle est de $65,737.

Autres ressources

