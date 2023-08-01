MindsDB Salaires

Le salaire de MindsDB va de $125,134 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $214,200 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de MindsDB . Dernière mise à jour : 11/26/2025