Miltenyi Biotec
Miltenyi Biotec Salaires

Le salaire de Miltenyi Biotec va de $48,860 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $147,758 pour un Ingénieur Biomédical dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Miltenyi Biotec. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Assistant Administratif
$48.9K
Ingénieur Biomédical
$148K
Juridique
$117K

Chef de Produit
$118K
Chef de Projet
$76.7K
Ingénieur Logiciel
$104K
Chef de Programme Technique
$109K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Miltenyi Biotec est Ingénieur Biomédical at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $147,758. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Miltenyi Biotec est de $109,140.

