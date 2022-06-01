Miltenyi Biotec Salaires

Le salaire de Miltenyi Biotec va de $48,860 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $147,758 pour un Ingénieur Biomédical dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Miltenyi Biotec . Dernière mise à jour : 8/31/2025