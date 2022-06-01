Répertoire d'entreprises
MillerKnoll
MillerKnoll Salaires

Le salaire de MillerKnoll va de $5,973 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $91,400 pour un Ingénieur Mécanique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de MillerKnoll. Dernière mise à jour : 9/8/2025

$160K

Ingénieur Mécanique
Median $91.4K

Ingénieur de Fabrication

Designer Produit
$6K
Chef de Produit
$78.1K

Ventes
$55.7K
Ingénieur Logiciel
$89.4K
Den høyest betalte rollen rapportert hos MillerKnoll er Ingénieur Mécanique med en årlig totalkompensasjon på $91,400.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos MillerKnoll er $78,108.

Autres ressources