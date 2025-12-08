Répertoire d'entreprises
miHoYo
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Chef de Projet

  • Tous les salaires Chef de Projet

miHoYo Chef de Projet Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Projet in Singapore chez miHoYo va de SGD 154K à SGD 220K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de miHoYo. Dernière mise à jour : 12/8/2025

Rémunération totale moyenne

$137K - $160K
Singapore
Fourchette courante
Fourchette possible
$119K$137K$160K$170K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Chef de Projet soumissions chez miHoYo pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez miHoYo?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Chef de Projet offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Projet chez miHoYo in Singapore s'élève à une rémunération totale annuelle de SGD 219,558. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez miHoYo pour le poste Chef de Projet in Singapore est de SGD 153,878.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour miHoYo

Entreprises similaires

  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • VGW
  • Bethesda Game Studios
  • Blizzard Entertainment
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mihoyo/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.