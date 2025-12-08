Répertoire d'entreprises
miHoYo
La rémunération totale moyenne Ressources Humaines in Canada chez miHoYo va de CA$60.3K à CA$85.6K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de miHoYo. Dernière mise à jour : 12/8/2025

Rémunération totale moyenne

$49.8K - $58.9K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
$43.8K$49.8K$58.9K$62.2K
Fourchette courante
Fourchette possible

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ressources Humaines chez miHoYo in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$85,576. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez miHoYo pour le poste Ressources Humaines in Canada est de CA$60,275.

