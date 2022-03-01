Répertoire d'entreprises
Migo
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Migo Salaires

Le salaire de Migo va de $35,999 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $53,205 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Migo. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Analyste de Données
$39.8K
Designer Produit
$36K
Chef de Produit
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ingénieur Logiciel
Median $50.8K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Migo est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $53,205. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Migo est de $45,290.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Migo

Entreprises similaires

  • Rappi
  • Traveloka
  • Syncron
  • Xendit
  • StarLeaf
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources