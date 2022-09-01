Midea Group Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Midea Group va de $25,016 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $251,250 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Midea Group. Dernière mise à jour : 8/9/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $92K
Analyste de données
$49.4K
Analyste financier
$54.9K

Designer industriel
$41.9K
Ingénieur mécanique
$48.1K
Chef de produit
$71.4K
Chef de projet
$25K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$251K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Midea Group est Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $251,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Midea Group est de $52,147.

