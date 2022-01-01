Répertoire d'entreprises
MicroStrategy
MicroStrategy Salaires

Le salaire de MicroStrategy va de $107,100 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $320,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de MicroStrategy. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Manager Ingénierie Logiciel
Median $320K
Assistant Administratif
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analyste Business
$129K
Scientifique des Données
$225K
Designer Produit
$107K
Chef de Produit
$286K
Chef de Projet
$200K
Ventes
$209K
Ingénieur Commercial
Median $263K
The highest paying role reported at MicroStrategy is Manager Ingénierie Logiciel with a yearly total compensation of $320,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MicroStrategy is $208,950.

