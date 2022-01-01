Répertoire d'entreprises
MicroStrategy
    • À propos

    Founded in 1989 by Michael J. Saylor and Sanju Bansal, the firm develops software to analyze internal and external data in order to make business decisions and to develop mobile apps.

    microstrategy.com
    Site web
    1989
    Année de création
    3,500
    Nombre d'employés
    $250M-$500M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

