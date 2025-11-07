La rémunération Manager Ingénierie Logiciel in Greater Shanghai Area chez Microsoft va de CN¥1.04M par year pour 64 à CN¥1.47M par year pour Principal EM. Le package de rémunération médian in Greater Shanghai Area year totalise CN¥1.35M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Microsoft. Dernière mise à jour : 11/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
64
CN¥1.04M
CN¥700K
CN¥225K
CN¥111K
Principal EM
CN¥1.47M
CN¥928K
CN¥351K
CN¥187K
66
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Senior Director
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :
20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 2nd-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 4th-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 5th-AN (20.00% annuel)
