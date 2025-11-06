La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Shanghai Area chez Microsoft va de CN¥406K par year pour 59 à CN¥1.22M par year pour 65. Le package de rémunération médian in Greater Shanghai Area year totalise CN¥673K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Microsoft. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
SDE
CN¥406K
CN¥337K
CN¥56.7K
CN¥12.4K
60
CN¥402K
CN¥310K
CN¥80K
CN¥12.4K
SDE II
CN¥491K
CN¥364K
CN¥102K
CN¥25.2K
62
CN¥604K
CN¥460K
CN¥109K
CN¥34.2K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
20%
AN 1
20%
AN 2
20%
AN 3
20%
AN 4
20%
AN 5
Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :
20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 2nd-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 4th-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 5th-AN (20.00% annuel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
Titres inclusSoumettre un nouveau titre
Ingénieur iOS
Ingénieur Logiciel Frontend
Ingénieur Machine Learning
Ingénieur Logiciel Backend
Ingénieur Logiciel Full-Stack
Ingénieur Réseau
Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)
Ingénieur de Données
Ingénieur Logiciel de Production
Ingénieur Logiciel de Sécurité
Ingénieur DevOps
Ingénieur de Fiabilité de Site
Ingénieur Crypto
Ingénieur Logiciel de Réalité Virtuelle
Ingénieur Systèmes
Ingénieur Logiciel de Jeux Vidéo
Défenseur de Développeur
Chercheur Scientifique
Chercheur en IA
Ingénieur IA