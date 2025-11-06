Microsoft Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Oslo Region

La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Oslo Region chez Microsoft va de NOK 786K par year pour 60 à NOK 1.72M par year pour 65. Le package de rémunération médian in Greater Oslo Region year totalise NOK 1.01M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Microsoft. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime SDE 59 ( Niveau débutant ) NOK -- NOK -- NOK -- NOK -- 60 NOK 786K NOK 665K NOK 78.9K NOK 42K SDE II 61 NOK 876K NOK 702K NOK 113K NOK 60.1K 62 NOK 1.05M NOK 757K NOK 185K NOK 109K Voir 9 Plus de niveaux

Dernières soumissions de salaires

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( NOK ) Base | Actions (an) | Prime

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 25.00 % annuel ) Sometimes a 5 year schedule 20 % AN 1 20 % AN 2 20 % AN 3 20 % AN 4 20 % AN 5 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans : 20 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 5th - AN ( 20.00 % annuel ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 6.25 % trimestriel ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel ) Sometimes a 5 year schedule

Quel est le calendrier d'acquisition chez Microsoft ?

