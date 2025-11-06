Répertoire d'entreprises
Microsoft
Microsoft Ingénieur Logiciel Salaires à France

La rémunération Ingénieur Logiciel in France chez Microsoft va de €92.1K par year pour 61 à €111K par year pour 63. Le package de rémunération médian in France year totalise €110K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Microsoft. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
SDE
59(Niveau débutant)
€ --
€ --
€ --
€ --
60
€ --
€ --
€ --
€ --
SDE II
61
€92.1K
€70.5K
€21.5K
€0
62
€ --
€ --
€ --
€ --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 2nd-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 4th-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 5th-AN (20.00% annuel)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Sometimes a 5 year schedule



Titres inclus

Ingénieur iOS

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Machine Learning

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur Logiciel de Sécurité

Ingénieur DevOps

Ingénieur de Fiabilité de Site

Ingénieur Crypto

Ingénieur Logiciel de Réalité Virtuelle

Ingénieur Systèmes

Ingénieur Logiciel de Jeux Vidéo

Défenseur de Développeur

Chercheur Scientifique

Chercheur en IA

Ingénieur IA

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Microsoft in France s'élève à une rémunération totale annuelle de €151,612. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Microsoft pour le poste Ingénieur Logiciel in France est de €84,073.

