La rémunération Ingénieur Logiciel in Czech Republic chez Microsoft va de CZK 1.1M par year pour 59 à CZK 3.66M par year pour 65. Le package de rémunération médian in Czech Republic year totalise CZK 2.29M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Microsoft. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime SDE 59 ( Niveau débutant ) CZK 1.1M CZK 874K CZK 162K CZK 66.5K 60 CZK 1.28M CZK 986K CZK 207K CZK 89.2K SDE II 61 CZK 1.61M CZK 1.21M CZK 319K CZK 77.9K 62 CZK 1.75M CZK 1.38M CZK 307K CZK 58.1K Voir 9 Plus de niveaux

Dernières soumissions de salaires

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 25.00 % annuel ) Sometimes a 5 year schedule 20 % AN 1 20 % AN 2 20 % AN 3 20 % AN 4 20 % AN 5 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans : 20 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 5th - AN ( 20.00 % annuel ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 6.25 % trimestriel ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel ) Sometimes a 5 year schedule

Quel est le calendrier d'acquisition chez Microsoft ?

