La rémunération Ingénieur Logiciel in Costa Rica chez Microsoft va de CRC 32.42M par year pour 59 à CRC 57.47M par year pour 63. Le package de rémunération médian in Costa Rica year totalise CRC 48.45M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Microsoft. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime SDE 59 ( Niveau débutant ) CRC 32.42M CRC 25.63M CRC 4.89M CRC 1.9M 60 CRC 29.37M CRC 27.96M CRC 0 CRC 1.41M SDE II 61 CRC 47.2M CRC 33.91M CRC 11.1M CRC 2.2M 62 CRC 53.7M CRC 40.7M CRC 7.86M CRC 5.13M Voir 9 Plus de niveaux

Dernières soumissions de salaires

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 25.00 % annuel ) Sometimes a 5 year schedule 20 % AN 1 20 % AN 2 20 % AN 3 20 % AN 4 20 % AN 5 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans : 20 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 5th - AN ( 20.00 % annuel ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 6.25 % trimestriel ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel ) Sometimes a 5 year schedule

Quel est le calendrier d'acquisition chez Microsoft ?

