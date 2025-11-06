Répertoire d'entreprises
Microsoft
Microsoft Ingénieur Logiciel Salaires à Colombia

La rémunération Ingénieur Logiciel in Colombia chez Microsoft va de COP 203.12M par year pour 60 à COP 347.34M par year pour 64. Le package de rémunération médian in Colombia year totalise COP 325.09M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Microsoft. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
SDE
59(Niveau débutant)
COP --
COP --
COP --
COP --
60
COP 203.12M
COP 128.75M
COP 69.82M
COP 4.54M
SDE II
61
COP 268.65M
COP 159.43M
COP 94.82M
COP 14.41M
62
COP 285.27M
COP 202.13M
COP 69.6M
COP 13.54M
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 2nd-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 4th-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 5th-AN (20.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Titres inclus

Ingénieur iOS

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Machine Learning

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur Logiciel de Sécurité

Ingénieur DevOps

Ingénieur de Fiabilité de Site

Ingénieur Crypto

Ingénieur Logiciel de Réalité Virtuelle

Ingénieur Systèmes

Ingénieur Logiciel de Jeux Vidéo

Défenseur de Développeur

Chercheur Scientifique

Chercheur en IA

Ingénieur IA

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Microsoft in Colombia s'élève à une rémunération totale annuelle de COP 389,251,440. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Microsoft pour le poste Ingénieur Logiciel in Colombia est de COP 302,710,479.

