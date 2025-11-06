Microsoft Ingénieur Logiciel Salaires à Colombia

La rémunération Ingénieur Logiciel in Colombia chez Microsoft va de COP 203.12M par year pour 60 à COP 347.34M par year pour 64. Le package de rémunération médian in Colombia year totalise COP 325.09M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Microsoft. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime SDE 59 ( Niveau débutant ) COP -- COP -- COP -- COP -- 60 COP 203.12M COP 128.75M COP 69.82M COP 4.54M SDE II 61 COP 268.65M COP 159.43M COP 94.82M COP 14.41M 62 COP 285.27M COP 202.13M COP 69.6M COP 13.54M Voir 9 Plus de niveaux

Dernières soumissions de salaires

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 25.00 % annuel ) Sometimes a 5 year schedule 20 % AN 1 20 % AN 2 20 % AN 3 20 % AN 4 20 % AN 5 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans : 20 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 5th - AN ( 20.00 % annuel ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 6.25 % trimestriel ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel ) Sometimes a 5 year schedule

Quel est le calendrier d'acquisition chez Microsoft ?

