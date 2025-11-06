La rémunération Ingénieur Logiciel in Bucharest Metropolitan Area chez Microsoft va de RON 294K par year pour 59 à RON 527K par year pour 64. Le package de rémunération médian in Bucharest Metropolitan Area year totalise RON 373K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Microsoft. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
SDE
RON 294K
RON 194K
RON 79.6K
RON 20.5K
60
RON 303K
RON 195K
RON 90.4K
RON 17.4K
SDE II
RON 315K
RON 197K
RON 86.5K
RON 31.7K
62
RON 398K
RON 257K
RON 85.6K
RON 55.7K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
Sometimes a 5 year schedule
25%
25%
