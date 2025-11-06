Répertoire d'entreprises
Microsoft
Microsoft Senior Critical Environment Technician Salaires à Greater Seattle Area

Le package de rémunération médian Senior Critical Environment Technician in Greater Seattle Area chez Microsoft totalise $203K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Microsoft. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Package Médian
company icon
Microsoft
Senior Critical Environment Technician
Seattle, WA
Total par an
$203K
Niveau
37
Salaire de base
$198K
Stock (/yr)
$4.5K
Prime
$0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
13 Années
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

Sometimes a 5 year schedule

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Senior Critical Environment Technician chez Microsoft in Greater Seattle Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $213,220. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Microsoft pour le poste Senior Critical Environment Technician in Greater Seattle Area est de $202,500.

