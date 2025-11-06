Répertoire d'entreprises
Microsoft
  • Salaires
  • Ventes

  • Tous les salaires Ventes

  • Switzerland

Microsoft Ventes Salaires à Switzerland

La rémunération Ventes in Switzerland chez Microsoft totalise CHF 181K par year pour 60. Le package de rémunération médian in Switzerland year totalise CHF 215K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Microsoft. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
59
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 156K
CHF 128K
CHF 10.7K
CHF 17.2K
61
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
62
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 2nd-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 4th-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 5th-AN (20.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Titres inclus

Représentant Ventes Terrain

Manager Ventes Terrain

Responsable de Compte

Manager de Compte

Ingénieur Succès Client

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ventes chez Microsoft in Switzerland s'élève à une rémunération totale annuelle de CHF 261,794. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Microsoft pour le poste Ventes in Switzerland est de CHF 160,914.

