Répertoire d'entreprises
Microsoft
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Commercial

  • Tous les salaires Ingénieur Commercial

  • Greater Toronto Area

Microsoft Ingénieur Commercial Salaires à Greater Toronto Area

La rémunération Ingénieur Commercial in Greater Toronto Area chez Microsoft va de CA$193K par year pour 62 à CA$358K par year pour 63. Le package de rémunération médian in Greater Toronto Area year totalise CA$301K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Microsoft. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Ajouter rémunérationComparer les niveaux
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
59
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
60
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
61
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
62
CA$193K
CA$144K
CA$13.3K
CA$35K
Voir 8 Plus de niveaux
Ajouter rémunérationComparer les niveaux
Microsoft logo
+CA$335K
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 2nd-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 4th-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 5th-AN (20.00% annuel)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Microsoft, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Sometimes a 5 year schedule



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Commercial offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Commercial chez Microsoft in Greater Toronto Area s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$430,324. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Microsoft pour le poste Ingénieur Commercial in Greater Toronto Area est de CA$227,788.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Microsoft

Entreprises similaires

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources