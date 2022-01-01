Micro Focus Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Micro Focus va de $13,046 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $229,140 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Micro Focus. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Analyste Business
$126K
Scientifique des Données
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Analyste Financier
$151K
Technologue de l'Information (TI)
$193K
Designer Produit
$167K
Chef de Produit
$229K
Opérations Revenus
$49.1K
Ventes
$42.1K
Manager Ingénierie Logiciel
$123K
Architecte Solutions
$159K
Chef de Programme Technique
$160K
FAQ

The highest paying role reported at Micro Focus is Chef de Produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $229,140. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Micro Focus is $124,063.

