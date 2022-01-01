Micro Focus Salaires

Le salaire de Micro Focus va de $13,046 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $229,140 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Micro Focus . Dernière mise à jour : 8/31/2025