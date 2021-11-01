Répertoire d'entreprises
Metrolinx
Metrolinx Salaires

Le salaire de Metrolinx va de $54,608 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $113,821 pour un Ingénieur Civil dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Metrolinx. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $76.5K
Analyste Business
$70.8K
Ingénieur Civil
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analyste de Données
$63.8K
Scientifique des Données
$73.9K
Analyste Financier
$54.6K
Ingénieur Matériel
$101K
Consultant en Management
$79.4K
Rédacteur Technique
$79.1K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Metrolinx est Ingénieur Civil at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $113,821. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Metrolinx est de $76,455.

Autres ressources