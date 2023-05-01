Répertoire des entreprises
Metro
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Metro Salaires

La fourchette de salaires de Metro va de $13,746 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $143,715 pour un Opérations marketing au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Metro. Dernière mise à jour : 8/9/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Assistant administratif
$39.8K
Data Scientist
$64.4K
Opérations marketing
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Designer de produits
$74.1K
Chef de produit
$115K
Chef de projet
$16.4K
Ventes
$13.7K
Ingénieur logiciel
$60.3K
Architecte de solutions
$105K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Metro is Opérations marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $143,715. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Metro is $64,405.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Metro

Entreprises connexes

  • Dropbox
  • Pinterest
  • Spotify
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources