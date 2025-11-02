Chez Mercury, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 6 ans :

16.67 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 16.67 % annuel )

16.67 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 16.67 % annuel )

16.67 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 16.67 % annuel )

16.67 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 16.67 % annuel )

16.67 % s'acquiert dans le 5th - AN ( 16.67 % annuel )