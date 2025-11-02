Répertoire d'entreprises
Mercury
Mercury Recruteur Salaires

La rémunération totale moyenne Recruteur in United States chez Mercury va de $113K à $155K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mercury. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

$123K - $146K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$113K$123K$146K$155K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

16.67%

AN 1

16.67%

AN 2

16.67%

AN 3

16.67%

AN 4

16.67%

AN 5

16.67%

AN 6

Type d'actions
RSU

Chez Mercury, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 6 ans :

  • 16.67% s'acquiert dans le 1st-AN (16.67% annuel)

  • 16.67% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.67% annuel)

  • 16.67% s'acquiert dans le 3rd-AN (16.67% annuel)

  • 16.67% s'acquiert dans le 4th-AN (16.67% annuel)

  • 16.67% s'acquiert dans le 5th-AN (16.67% annuel)

  • 16.67% s'acquiert dans le 6th-AN (16.67% annuel)

7 years post-termination exercise window.



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Recruteur chez Mercury in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $155,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Mercury pour le poste Recruteur in United States est de $113,400.

