La rémunération Chef de Produit in United States chez Mercury totalise $289K par year pour IC3. Le package de rémunération médian in United States year totalise $230K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mercury. Dernière mise à jour : 11/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$289K
$210K
$79.3K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
16.67%
AN 1
16.67%
AN 2
16.67%
AN 3
16.67%
AN 4
16.67%
AN 5
16.67%
AN 6
Chez Mercury, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 6 ans :
16.67% s'acquiert dans le 1st-AN (16.67% annuel)
16.67% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.67% annuel)
16.67% s'acquiert dans le 3rd-AN (16.67% annuel)
16.67% s'acquiert dans le 4th-AN (16.67% annuel)
16.67% s'acquiert dans le 5th-AN (16.67% annuel)
16.67% s'acquiert dans le 6th-AN (16.67% annuel)
7 years post-termination exercise window.