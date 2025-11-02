La rémunération totale moyenne Scientifique des Données in United States chez Mercury va de $306K à $435K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mercury. Dernière mise à jour : 11/2/2025
Chez Mercury, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 6 ans :
16.67% s'acquiert dans le 1st-AN (16.67% annuel)
16.67% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.67% annuel)
16.67% s'acquiert dans le 3rd-AN (16.67% annuel)
16.67% s'acquiert dans le 4th-AN (16.67% annuel)
16.67% s'acquiert dans le 5th-AN (16.67% annuel)
16.67% s'acquiert dans le 6th-AN (16.67% annuel)
7 years post-termination exercise window.