La rémunération Chef de Programme Technique in United States chez Mercari totalise $113K par year pour MG4. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mercari. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne $190K - $216K United States Fourchette courante Fourchette possible $165K $190K $216K $241K Fourchette courante Fourchette possible

Calendrier d'acquisition Principal 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Mercari, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33.3 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 8.32 % trimestriel )

33.3 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 8.32 % trimestriel )

33.3 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 8.32 % trimestriel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Mercari ?

