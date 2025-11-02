Répertoire d'entreprises
Mercari
  • Salaires
  • Chef de Programme Technique

  • Tous les salaires Chef de Programme Technique

Mercari Chef de Programme Technique Salaires

La rémunération Chef de Programme Technique in United States chez Mercari totalise $113K par year pour MG4. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mercari. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

$190K - $216K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$165K$190K$216K$241K
Fourchette courante
Fourchette possible
Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Mercari, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (8.32% trimestriel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.32% trimestriel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.32% trimestriel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Programme Technique chez Mercari in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $240,917. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Mercari pour le poste Chef de Programme Technique in United States est de $165,375.

