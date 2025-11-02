La rémunération Chef de Programme Technique in United States chez Mercari totalise $113K par year pour MG4. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mercari. Dernière mise à jour : 11/2/2025
Rémunération totale moyenne
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Mercari, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (8.32% trimestriel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.32% trimestriel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.32% trimestriel)