La rémunération Chef de Produit in Japan chez Mercari totalise ¥16.22M par year pour MG4. Le package de rémunération médian in Japan year totalise ¥16.44M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mercari. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime MG1 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG2 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG3 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG4 ¥16.22M ¥12.86M ¥747K ¥2.61M Voir 2 Plus de niveaux

Calendrier d'acquisition Principal 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Mercari, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33.3 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 8.32 % trimestriel )

33.3 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 8.32 % trimestriel )

33.3 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 8.32 % trimestriel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Mercari ?

