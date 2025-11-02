La rémunération Chef de Produit in Japan chez Mercari totalise ¥16.22M par year pour MG4. Le package de rémunération médian in Japan year totalise ¥16.44M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mercari. Dernière mise à jour : 11/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Mercari, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (8.32% trimestriel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.32% trimestriel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.32% trimestriel)