Mercari
Mercari Analyste de Données Salaires

La rémunération Analyste de Données in Japan chez Mercari totalise ¥8.74M par year pour MG3. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mercari. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Fourchette courante
Fourchette possible
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Fourchette courante
Fourchette possible
Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Mercari, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (8.32% trimestriel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.32% trimestriel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.32% trimestriel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez Mercari in Japan s'élève à une rémunération totale annuelle de ¥11,178,107. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Mercari pour le poste Analyste de Données in Japan est de ¥7,834,229.

